powerfusion VL Men: Top-Teams geben sich keine Blöße

Durchwegs Favoritensiege gab es in den Samstagsspielen der 11. powerfusion VL-Runde. TSV Raiffeisen Hartberg gewann bei VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt 3:1 (27:25, 25:15, 20:25, 25:22). Meister HYPO TIROL Volleyballteam kam gegen VBC TLC Weiz zu einem 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:14)-Heimerfolg. Union Raiffeisen Waldviertel schlug UVC McDonald’s Ried in der Stadthalle Zwettl 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) und Vizemeister SK Zadruga Aich/Dob setzte sich bei TJ Sokol V/Post SV Wien mit 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) durch.

Damen-Meister Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt, gewann in der 11. Runde des AVL-Grunddurchgangs bei UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn 3:0 (25:18, 25:22, 25:13). Auch ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt feierte einen Sieg in drei Sätzen, schlug Rekordmeister VB NÖ Sokol/Post 26:24, 25:16, 25:23. Die Spielerinnen von Schlusslicht ASKÖ Volksbank Purgstall haben den angepeilten ersten Saisonsieg klar verpasst, mussten sich Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz 0:3 (16:25, 24:26, 20:25) geschlagen geben. Keine Blöße gab sich PSVBG Salzburg im Heimspiel gegen TSV Sparkasse Hartberg. Das Team von Trainer Ulrich Sernow setzte sich 3:0 (25:20, 25:16, 25:15) durch.

