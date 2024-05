SV Donau erstmals „Sport Riss“ Wiener Landescup-Sieger

8. Mai 2024

SV Donau hat Mittwochabend den „Sport Riss“ Wiener Landescup gewonnen. Der Premierensieg gelang bei der ersten Finalteilnahme durch einen 1:0-Erfolg im Ernst-Happel-Stadion über Dinamo Helfort. Torschütze war Denis Jetishi in der 84. Minute. Er sicherte damit seiner Mannschaft einen Platz in der 1. ÖFB-Cup-Runde. Für Helfort war es bereits die dritte Final-Niederlage nach 1996 und 2023. Das Endspiel war live auf Krone TV und fan.at zu sehen.



In einem von Beginn rassigen „Stadtliga“-Duell hatte Donau die erste Top-Chance. Aleksandar Cvetkovic setzte allerdings den Ball nach guter Flanke von Marko Nikolic über das Tor (19.). Zehn Minuten später stieg wieder Cvetkovic im Helfort-Strafraum hoch, abermals köpfte er übers Tor. Donau war in dieser Phase tonangebend, Philipp Straube prüfte Helfort-Goalie David-Djurdjevic (37.). Dem Stadtliga-Zweiten gelang nach starken ersten Minuten nach vorne hingegen nur noch wenig. Ausnahme war ein Freistoß von Marko Parmakovic (44.) ans Außennetz. Nach der Pause war Helfort wieder besser im Spiel. Zlatan Sibcic steckte auf Ivan Cerkez durch, der aber den perfekten Pass nicht verarbeiten konnte (53.). Danach waren Chancen Mangelware. Bis kurz vor der Schlussviertelstunde: Zunächst traf Cerkez Aluminium für Helfort, dann stellte Donau den Verlauf der zweiten Halbzeit auf den Kopf. Denis Jetishi erzielte nach Zuspiel von Andrej Vukovic via Innenstange das Siegtor (84.).

Torschütze Denis Jetishi: „Der Sieg ist sehr wichtig für uns alle. Toll, dass ich der Mannschaft durch mein Tor helfen konnte. Wir haben uns in der 2. Hälfte etwas schwer getan, ins Spiel zu finden, sind dann durch die Einwechslungen aber stärker geworden. In der 1. ÖFB-Cup-Runde wäre ein Bundesligist natürlich schön.“



Den Siegerpokal an die SV Donau-Spieler übergab WFV-Präsident Robert Sedlacek: „Es war ein gutes, faires Spiel vor einer schönen Kulisse!“

Das Finale im 36. „Sport Riss“ Wiener Landescup ging zum 31. Mal im Prater-Oval in Szene. Da der Bewerb in der Corona-Zeit zweimal nicht zu Ende gespielt werden konnte, wurde am Mittwoch der Pokal zum 34. Mal vergeben. Der Titel bringt SV Donau auch ein Ticket für die erste ÖFB-Cup-Runde.

Vor dem Finale im „Sport Riss“ Wiener Landescup fand das Endspiel im DSG-Cup statt. Südtirol 07 besiegte Titelverteidiger DSG Sektion Westside durch einen Treffer von Max Berg in der 64. Minute 1:0.

Wiener Frauen Cup-Finale am 29. Mai in der Generali-Arena

Das Finale im „Sport Riss“ Wiener Landescup ist nicht das letzte WFV-Highlight der Saison. Am 29. Mai wird in der Generali-Arena zwischen SG FAC-USC Landhaus 1b und SU Schönbrunn der Sieger im Wiener Frauen Cup ermittelt. Spielbeginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei. Krone TV und fan.at übertragen auch dieses Finale live.

Alle Ergebnisse der WFV-Ligen und Cup-Bewerbe findet Ihr auf wfv.at!

„Sport Riss“ Wiener Landescup 2023/2024, Finale

Mi, 08.05., 19:00: SV Dinamo Helfort vs. SV Donau 0:1 (0:0)

Ernst-Happel-Stadion, SR Stanislav Dyulgerov, Zuschauer:innen 1.500

Tor: Denis Jetishi (84.)

Helforts Weg ins Finale: 2:0 bei Rennweger SV, 2:0 bei ASV 13, 3:0 bei DSV Fortuna 05, 4:2 gegen Sportunion Schönbrunn, 8:0 gegen Sportunion Mauer.

Donaus Weg ins Finale : 4:3 bei FCJ Alt-Ottakring, 4:2 i.E. bei LAC-Inter, 4:1 in Essling, 3:0 bei 1980 Wien, 3:0 bei Cro-Vienna.

DSG-Cup 2023/2024, Finale

Mi, 08.05., 16:30: DSG Südtirol 07 vs. DSG Sektion Westside 1:0 (0:0)

Ernst-Happel-Stadion, SR Kadir Özer

Tor: Max Berg (64.)