„’Burgenland bewegt Kids‘ baut soziale Barieren ab und wirft den Gesundheitsmotor an“

2. Mai 2024



Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt die heute, Donnerstag, präsentierte Aktion „Burgenland bewegt Kids“: Im Burgenland erhalten ab dem kommenden Schuljahr sämtliche Schüler:innen der sechsten Schulstufe einen Sportgeräte-Gutschein im Wert von 200 Euro.



Niessl: „Da nach wie vor 80 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen nicht die WHO-Empfehlung von einer Bewegungsstunde täglich erreichen, sind Förderungen wie diese besonders wichtig, um jungen Menschen die Bewegungsausübung in ihrer gewünschten Sportart auch zu ermöglichen. Gerade für Familien mit mehreren Kindern kann die Finanzierung der nötigen Sportgeräte zu einem Problem werden. Diese Unterstützung baut diese soziale Barriere ab“, betont Österreichs Sportoberhaupt und verweist auch auf die generelle Bedeutung von Sport und Bewegung als Gesundheitsmotor: „Wer früh mit Sport und Bewegung in Kontakt kommt, wird das mit größter Wahrscheinlichkeit als Teil eines positiven Lebenskonzepts beibehalten. Alles, was hilft, den Präventionsgedanken zu stärken, um spätere Rehabilitationskosten zu senken, ist zu begrüßen.“ Deshalb sei auch die flächendeckende Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit so wichtig. „Auch hier war das Burgenland von Anfang an vorne dabei“, erinnert der Sport Austria-Präsident. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stellte die Schi- und Sportgutscheinaktion am Donnerstag mit Familienlandesrätin Daniela Winkler, Sportlandesrat Heinrich Dorner sowie den Schistars Nicole Hosp und Reinfried Herbst vor. „Burgenland bewegt Kids“ wird vom Land Burgenland in Kooperation mit der Bildungsdirektion Burgenland, der Wirtschaftskammer Burgenland, burgenländischen Sportartikelhändlern, INTERSPORT und dem Verein Marke Burgenland umgesetzt.

i. A. v. Sport Austria