Das DFB-Team ist längst kein Team mehr

11. September 2023

Deutschlands Fußball-Aushängeschild ist nicht nur ins Trudeln geraten, sondern in eine tiefe Krise gestürzt. Jetzt geht die Angst um, sich vielleicht auch noch bei der Heim-EM zu blamieren. Gefordert wird 2024 sicher der Titel, von dem man aber derzeit meilenweit entfernt ist. Erstes Opfer war nun DFB-Bundestrainer Hansi Flick. Der Nachfolger des ehemaligen Bayern-Trainers steht vor einer Mammutaufgabe, weil die DFB-Auswahl längst das nicht mehr ist, was sie einst so ausgezeichnet hat: ein Team.

Die Meinung des Autors muss nicht jener von sportlive.at entsprechen.