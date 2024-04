ÖVV-Junioren als Gruppensieger zur U20-Europameisterschaft

6. April 2024

Österreichs Volleyball-Junioren-Nationalteam hat sich Samstagabend für die U20-Europameisterschaft von 26. August bis 7. September in Serbien und Griechenland qualifiziert! Kapitän Lukas Glatz und Co. gewannen auch ihr drittes Spiel in der Stadtwerke-Hartberg-Halle, schlugen vor einmal mehr fantastischer Kulisse Belgien 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:23). Zum Auftakt der zweiten EM-Quali-Runde hatte Rotweißrot Spanien 3:1 besiegt und am Freitag Dänemark im Tie-Break niedergerungen. Als Gruppenerster muss die ÖVV-Auswahl auch nicht den Ausgang der Sonntagspartien in den Parallelgruppen abwarten. Die Spanier zittern hingegen noch ums EM-Ticket. Denn nur die drei besten Poolzweiten sind ebenfalls im Sommer bei der Europameisterschaft mit 16 Teams dabei.

i. A. d. ÖVV