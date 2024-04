ÖVV-Junioren in Hartberg, WU20-Auswahl in Serbien um EM-Ticket

Von Donnerstag bis Samstag kämpfen die ÖVV-U20-Nationalteams ums EM-Ticket. Die Junioren haben Heimvorteil, treffen in der Stadtwerke-Hartberg-Halle auf Spanien, Dänemark und Belgien (mehr Info). Die Juniorinnen messen sich in Vrnjacka Banja mit Gastgeber Serbien, Belgien und Rumänien (mehr Info). Alle Spiele im LIVESTREAM!



MU20-Headcoach Markus Hirczy und seine Spieler Lukas Glatz und Tobias Willimek sind beim TSV Raiffeisen Hartberg engagiert, kennen also die Halle in- und auswendig. „Es ist etwas Besonders, dass wir in Hartberg spielen dürfen. Wir haben hier beste Bedingungen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das tolle Hartberger Volleyball-Publikum tatkräftig unterstützen wird. Wir freuen uns auf viele Fans und ein Volleyball-Fest. Die Vorbereitung über Ostern ist sehr gut verlaufen. Die Mannschaft präsentierte sich taktisch wie spielerisch, aber auch in puncto Motivation wirklich in sehr guter Verfassung. Die Voraussetzungen, gegen diese drei starken Gegner bestehen zu können, sind gegeben. Wir wollen zur Europameisterschaft“, stellt Hirczy klar.

Das WU20-Team wird von Sportdirektor Schwab gecoacht, Mittwochnachmittag wurde bereits in der Halle in Vrnjacka Banja trainiert. „Wir bereiten uns intensiv auf Serbien vor. Die Gastgeberinnen sind in dieser Gruppe wohl zu favorisieren, waren bei den vergangenen Nachwuchs-Europameisterschaften ganz vorne dabei“, berichtet Schwab. Man wolle sich zum Auftakt gut verkaufen und überraschen. „Auch Belgien und Rumänien sind natürlich starke Gegner“, weiß der Juniorinnen-Headcoach und ergänzt: „In diese Partien müssen wir uns richtig reinbeißen!“

CEV U20 Volleyball European Championship Men – Qualifiers, Pool D

Stadtwerke-Hartberg-Halle

04.04., 16:30: Dänemark vs. Belgien LIVESTREAM

04.04., 19:00: Österreich vs. Spanien LIVESTREAM

05.04., 16:30: Belgien vs. Spanien LIVESTREAM

05.04., 19:00: Österreich vs. Dänemark LIVESTREAM

06.04., 16:30: Spanien vs. Dänemark LIVESTREAM

06.04., 19:00: Österreich vs. Belgien LIVESTREAM

CEV U20 Volleyball European Championship Women – Qualifiers, Pool A

Sportska Hala Vrnjacka Banja/Serbien

04.04., 19:00: Österreich vs. Serbien LIVESTREAM

05.04., 16:30: Österreich vs. Belgien LIVESTREAM

06.04., 16:30: Österreich vs. Rumänien LIVESTREAM

i. A. d. ÖVV