Entrup: Der Sportlehrer als ÖFB-Teamspieler

22. November 2023

Vom Regionalligisten FC Marchfeld Donauauen zum TSV Hartberg in die Bundesliga und von dort zum ersten Einsatz im Nationalteam! Noch dazu im ausverkauften Happel-Stadion gegen Deutschland! Maximilan Entrups Einwechslung beim beeindruckenden 2:0-Triumph über die DFB-Auswahl war der bisherige Höhepunkt einer zuletzt märchenhaften Entwicklung der Fußballer-Karriere des 26-Jährigen, dessen Profi-Laufbahn – auch bedingt durch äußere Einwirkungen – fast schon am Ende schien, ehe sie doch den Turbo zündete. „Und wenn es nicht so gekommen wäre, wie es nun zum Glück gekommen ist, wäre ich wohl jetzt schon als Sportlehrer tätig“, spielt Entrup auf seine kürzlich abgeschlossene Ausbildung an der Bundessportakademie Wien an, die für ihn ein existenzielles Sicherheitsnetz bedeutet und Druck von den (Profi-)Schultern nimmt.

Gratulation für Entrups Team-Premiere gab es natürlich auch von BSPA Wien-Direktor Wolfgang Hartweger: „Vor gar nicht so langer Zeit war er mit der BSPA Skifahren am Kitzsteinhorn, jetzt kickte er im Nationalteam gegen Deutschland. Ich möchte ihm dazu ganz herzlich gratulieren: nochmals zur erfolgreich abgeschlossenen Sportlehrer-Ausbildung und nun auch zu seinem ersten Einsatz in der Nationalmannschaft. Sein Weg zeigt, wie wichtig das duale Ausbildungssystem für unsere Sportler:innen ist.“

im Auftrag der BSPA Wien