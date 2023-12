URW ringt Hartberg nieder, Aich/Dob schlägt Graz, HYPO TIROL weiter ungeschlagen

2. Dezember 2023

Union Raiffeisen Waldviertel hat im Schlagerspiel der 10. powerfusion VL-Runde Tabellenführer TSV Raiffeisen Hartberg niedergerungen, feierte Samstagabend einen 3:2 (25:23, 20:25, 19:25, 25:20, 15:12)-Auswärtssieg. Die Steirer liegen nur noch einen Punkt vor Meister HYPO TIROL Volleyballteam und den Nordmännern. Waldviertel hat ein Spiel mehr (10) als Hartberg und zwei Spiele mehr als der Titelverteidiger bestritten.

HYPO TIROL feierte bei VCA Amstetten NÖ den achten Sieg und ist weiter ungeschlagen. Die Blues schlugen den Vorletzten in der Johann-Pölz-Halle 3:0 (25:18, 25:19, 25:18). Bei den Mostviertlern übernahm in dieser Woche Sportdirektor Michael Henschke das Traineramt von Tomas Galimberti, der nach sieben Niederlagen in der Hinrunde den Hut nehmen musste.

SK Zadruga Aich/Dob hat seine Aufholjagd nach schwachem Saisonstart fortgesetzt. Im ersten Spiel mit Neo-Headcoach Lucio Oro gewannen die Unterkärntner in ihrer JUFA-Arena gegen UVC Holding Graz 3:1 (25:12, 25:23, 19:25, 25:23). Es war der fünfte Sieg des Vizemeisters in Folge. Aich/Dob liegt nur noch einen Punkt hinter den viertplatzierten Grazern, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben.

UVC McDonald‘s Ried bleibt Aich/Dob auf den Fersen, schlug TJ Sokol V/Post SV Wien im Raiffeisen Volleydome 3:1 (25:20, 25:17, 21:25, 27:25). Die Innviertler festigten so Platz sechs gegenüber Sokol.

im Auftrag des ÖVV