Halbfinal-Paarungen im Wiener Landescup 2024 stehen fest

Bei den Herren trifft CRO-Vienna BD Gruppe auf den SV Donau sowie SV Dinamo Helfortauf die Sportunion Mauer. Die genauen Spieltermine werden noch durch die Vereine verlautbart. Gespielt werden die Semifinali des „Sport Riss“ Landescup bis spätestens 24.

Bei den Frauen trifft am 24. April um 19.30 Uhr Essling zu Hause auf die SG FAC-USC Landhaus 1b. Am 1. Mai um 15:00 Uhr begegnen einander im zweiten Semifinale am Staw-Platz/KSV-Platz der FC Altera Porta und die SU Schönbrunn.

Das Herren-Cup-Finale findet am 8. Mai um 19:00 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt. Das Frauen-Cup-Finale geht am 29. Mai um 19:00 Uhr in der Wiener Generali Arena über die Bühne. Der EINTRITT ist FREI. Beide Finali werden auf Krone.TV bzw. auf Fan.at live übertragen bzw. gestreamt.

Mario Riemel, WFV-Präsidiumsmitglied und im Verband für den Landescup-Bewerb verantwortlich: „Auch der ‚Sport Riss‘ Wiener Landescup hat seine eigenen Gesetze. Durch das K.o.-System haben vermeintliche Außenseiter ihre Chance. Das Publikum freut sich, wenn David wieder einmal Goliath schlägt. Und die Aussicht, nach dem gewonnenen Finale im traditionsreichen Ernst-Happel- Stadion, im großen ÖFB-Cup mitzuspielen, ist für die Vereine eine zusätzliche Motivationsspritze.“

Karl Frank, Obmann des WFV-Frauen-Ausschusses: „Es freut mich, dass auch im Frauen-Fußball der Wiener Landescup die gebührende Aufwertung bekommt, und die Finalisten-Teams erstmals in der top-modernen Generali Arena ihr Endspiel austragen. Es wird ein Mega-Event und ein tolles Fußballfest.“

Herren-Teams: Der Weg von SV Donau, SV Dinamo Helfort, Cro-Vienna BD Gruppe und der Sportunion Mauer ins Halbfinale des „Sport Riss“ Wiener Landescup kann hier nachgelesen werden: Ergebnisse & Tabellen – Wiener Fußball Verband (wfv.at)

Frauen-Teams: Wie es Essling, die SG FAC-USC Landhaus 1b, FC Altera Porta und die SU Schönbrunn ins Semifinale des Wiener Landes-Cup geschafft haben, ist hier abrufbar: Ergebnisse & Tabellen – Wiener Fußball Verband (wfv.at)



Vor dem Herren-Landescup-Finale am 8. Mai findet bereits um 16.30 Uhr das Finale des Wiener DSG (Diözesansportgemeinschaft)-Cup im Ernst-Happel-Stadion statt. Mehr zu diesem Bewerb gibt es online: Ergebnisse & Tabellen – Wiener Fußball Verband (wfv.at)