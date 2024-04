Beach Battle MASTERS von 4. bis 7. Juli – Tickets ab Ostern

Nach einem erfolgreichen Event im vergangenen Jahr, das mit zahlreichen Innovationen aufwartete, steht das PRO Beach Battle MASTERS 2024 in Seewalchen am Attersee im Strandbad Litzlberg bereits in den Startlöchern. Es gibt einige Neuerungen, während Bewährtes beibehalten wird. Ein bedeutender Meilenstein ist die Rückkehr von HOLTER als Hauptsponsor. Das regionale, innovative Familienunternehmen aus Wels setzt wieder Maßstäbe als Presenting Partner.

Der Termin vom 4. bis 7. Juli ist eine Woche früher als üblich. Die Verschiebung aufgrund der Olympischen Spiele gewährleistet, dass Athletinnen und Athleten die gebührende Aufmerksamkeit der Fans und Medien erhalten. Auch in diesem Jahr verspricht die Veranstaltung großartige Atmosphäre und mitreißende Stimmung. Der Ticketverkauf startet bereits zu Ostern, am 31. März!

Neben hochklassigem Beachvolleyball dürfen 2024 natürlich auch Top-Side-Events nicht fehlen. Für das traditionelle VIP-Event „White Volley Night“, das dieses Jahr von Patricia Kaiser moderiert wird, konnte Sänger und Songwriter Julian LePlay als Stargast gewonnen werden. Das „Beach Clubbing“ Samstagabend findet nach der erfolgreichen Premiere 2023 wieder in der Clubbing Arena in St. Georgen im Attergau statt.

Mehr Info zum PRO Beach Battle presented by HOLTER findet Ihr in Kürze auf www.beach-battle.at.

PM/RED/win2day VB Tour PRO