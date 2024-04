TI-volley zieht in Finalserie gegen STEELVOLLEYS ein!

TI-Schuh-Staudinger-volley steht in der AVL Women-Finalserie. Der Austrian Volley Cup-Sieger gewann Dienstagabend das entscheidende dritte Spiel gegen VB NÖ Sokol/Post in der USI-Halle vor 800 Fans nach 0:2-Satzrückstand im Tie-Break (21:25, 16:25, 25:16, 25:14, 15:10). Topscorerinnen waren Marie Nevot (22), Rozalia Hnatyszyn und Maja Lasic (12) bzw. Lia Berger (20), Anilise Fitzi (14) und Lucia Miksikova (12). TI-volley trifft im Duell um den Titel auf Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg. Der amtierende Meister setzte sich im Halbfinale in zwei knappen Spielen gegen UVC Holding Graz durch. Das erste Spiel der “Best-of-5“-Finalserie steigt am 17. April in Innsbruck vor dem dritten powerfusion VL Men-Finale. ORF SPORT + überträgt ab 17:30 Uhr live!

mehr Info auf volleynet.at

i. A. d. ÖVV