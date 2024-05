win2day BV Tour PRO 2024: Saisonauftakt mit MASTERS in Neusiedl am See

2. Mai 2024

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO hat wieder Saison. Der Turnierkalender 2024 ist gespickt mit Top-Events! Vergangenes Jahr war die Premium-Turnierserie Österreichs dank innovativer Weiterentwicklungen und struktureller Änderungen eine Erfolgsgeschichte, dementsprechend groß ist die Vorfreude auf den bevorstehenden Beach Volleyball-Sommer. Wie 2023 erfolgt der Auftakt von Freitag bis Sonntag mit dem “Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl am See presented by Burgenland“ im Rahmen des traditionellen Surf Opening. Aus diesem Anlass fand am Dienstag die Kick-off-Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Österreichischen Segel-Verband statt.

i. A. d. ÖVV