Kotnik/Lovsin und Seiser/Grössig gewinnen Gold bei Neusiedl am See MASTERS!

Das erste Spiel am Schlusstag einer rundum gelungen Veranstaltung war das Halbfinalduell zwischen Katharina Holzer/Isabel Schneider und den ÖVV-Youngsters Lia Berger/Lilli Hohenauer. Das österreichisch-deutsche Gespann setzte sich 21:14, 21:19 durch. Im Anschluss schrammten Anna Mayr/Sara Neiss gegen das World Tour-Duo Tjasa Kotnik/Tajda Lovsin an einer Überraschung vorbei. Die Sloweninnen setzten sich in drei Sätzen (19:21, 21:17, 15:13) durch. Kotnik selbstkritisch: „Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt, waren noch etwas schläfrig. Bis zum Finale wachen wir hoffentlich auf und spielen dann auch besser!“



Bei den Männern zogen Mathias Seiser/Laurenc Grössig als erstes Team ins Finale ein, schlugen die Außenseiter Niels Antoni/Raphael Trauth souverän 21:11, 21:15. „Es wird von Tag zu Tag besser. Auch der Physio hat mir gestern sehr geholfen. Antoni/Trauth sind unangenehm zu spielen, verdient im Halbfinale gestanden. Ohne etwas draufzuhaben, kommt man nicht so weit“, erklärte Grössig, der mit Seiser erst Freitagmittag direkt aus Brasilia nach Neusiedl am See gekommen war. Zu einem weiteren Sieg stürmten Timo Hammarberg/Jakob Reiter. Das Interims-Duo ließ Xandi Huber/Felix Friedl mit 21:9, 21:14 keine Chance, gab eine beinahe fehlerlose Vorstellung. Dementsprechend resümierte Reiter: „Mitte zweiter Satz habe ich etwas Probleme bekommen, den Punkt zu machen. Davon abgesehen ist es natürlich unglaublich gelaufen. Timo hat super performt, wichtige zweite Bälle gemacht. Im Finale haben wir nichts zu verlieren!“

Bronze an Mayr/Neiss und Huber/Friedl

Das Bronze-Match der Damen endete Mitte des ersten Satzes. Nach ausgeglichenem Beginn mussten Berger/Hohenauer aufgeben. Hohenauer landete unglücklich und zog sich eine Knöchelverletzung zu. Nach einigen Minuten stand fest, dass es für die ÖVV-Youngsters nicht weitergehen kann. „Wir freuen uns über den dritten Platz, aber schöner wäre natürlich ein tolles Spiel gewesen“, stellte Mayr klar. Neiss bekräftigte: „So will man einfach nicht gewinnen. Bis zur Verletzung war es richtig eng und hat es viel Spaß gemacht. Wir wünschen Lilli alles Gute!“



Huber/Friedl sicherten sich die Bronze-Medaille durch einen 23:21, 21:17-Erfolg über Antoni/Trauth, die im Viertelfinale gegen das win2day BV Team Austria-Duo Laurenz Leitner/Paul Pascariuc für eine Überraschung gesorgt hatten. „Im Halbfinale“, so Friedl, „sind mir etwas die Grenzen aufgezeigt worden, umso wichtiger war es, sich zu erfangen und voll auf Bronze loszugehen. Es ist unsere erste gemeinsame Medaille bei einem klassischen Turnier.“ Huber betonte, dass es vergangene Saison auf der nationalen Tour nicht nach Wunsch gelaufen sei. „Wir haben uns für heuer hohe Ziele gesetzt. Eines konnten wir heute abhaken. Jetzt orientieren wir uns weiter nach oben“, so der Olympia-Neunte von 2016.