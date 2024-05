Wer holt den „Sport Riss“ Wiener Landescup?

Am Mittwoch, 8. Mai, geht im Ernst Happel Stadion der 36. „Sport Riss“ Wiener Landescup mit dem großen Finale zu Ende. Ab 19 Uhr stehen einander Dinamo Helfort und SV Donau gegenüber. Sicher ist, dass es 2024 einen Premieren-Sieger geben wird. Helfort erreichte zum dritten Mal das Endspiel, Donau erstmals. Krone TV überträgt ab 18.55 Uhr, auch fan.at streamt das Duell live. Davor geht im Prater-Oval das Finale im Wiener DSG (Diözesansportgemeinschaft)-Cup zwischen Südtirol 07 und DSG Sektion Westside in Szene (16.30 Uhr). Zu beiden Endspielen ist freier Eintritt!



Am Samstag in der 24. Stadtliga-Runde

trennten sich Helfort und Donau 1:1.

Die Gäste waren durch Faruk Aktura früh in Führung gegangen, den Ausgleich für den Tabellenzweiten erzielte Routinier Besnik Mala kurz nach seiner Einwechslung. Das erste Saisonduell im Oktober hatte Helfort auswärts 2:0 gewonnen. Der Verein aus Ottakring spielt eine bärenstarke Saison, nur Sportunion Mauer liegt vor dem Team von Coach Stefan Coric. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so weit vorne mitspielen. Nachdem wir vor einem Jahr das Cup-Finale gegen Austria XIII Auhof Center doch etwas unglücklich verloren haben, ist es eine Riesensache, wieder im Endspiel zu stehen. Der Titel wäre ein würdiger Saisonabschluss“, erläutert Coric im Trainer-Talk auf Krone TV. Helforts Weg ins Finale: 2:0 auswärts gegen Rennweger SV, 2:0 bei ASV 13, 3:0 bei DSV Fortuna 05, 4:2 gegen Sportunion Schönbrunn und 8:0 gegen eine junge Mannschaft von Sportunion Mauer. Bei SV Donau blickt man mit gemischten Gefühlen auf die bisherige Saison. „Wir hätten uns in der Meisterschaft mehr erwartet. Aufgrund vieler Verletzungen im Herbst und Erkrankungen im Frühjahr ist der siebte Platz aber okay. Mit dem Cupsieg können wir die Saison noch zu einer für uns zufriedenstellenden machen. Es wird eine spannende Partie, mit hoffentlich dem besseren Ende für uns“, erklärt Donau-Coach Nermin Jusic. Dessen Team hatte im Landescup kein Heimspiel: 4:3 bei FCJ Alt-Ottakring, 4:2 im Elfmeterschießen gegen LAC-Inter, 4:1 in Essling, 3:0 bei 1980 Wien und im Halbfinale 3:0 gegen Cro-Vienna. Rekordsieger im „Sport Riss“ Wiener Landescup ist Polizei/Feuerwehr mit vier Titeln. Die meisten Finalteilnahmen hat Austria XIII Auhof Center mit sechs Endspielen vorzuweisen. Der Landescup-Sieger erhält ein Ticket für die erste Runde im ÖFB-Cup. „Natürlich wäre es spannend, wen man dort als Gegner bekäme. Jeder Bundes- oder Zweitligist ist sehr interessant“, so Coric. Auch für den Donau-Trainer ist eine ÖFB-Cup-Teilnahme sehr attraktiv und Rapid das absolute Wunschlos: „Für die kleinen Vereine ist das wie ein Sechser im Lotto. Wir wären aber natürlich auch mit Vienna, Sport-Club oder Austria glücklich.“



Für ein tolles „Sport Riss“ Wiener Landescup – das 31. im Happel-Stadion – ist alles angerichtet. Zur Einstimmung empfehlen wir den Trainer-Talk auf Krone TV!