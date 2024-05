ÖVV-Damen verlieren Golden League-Auftakt gegen Tschechien

16. Mai 2024

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen musste sich zum Auftakt der CEV European Golden League Tschechien in Teplice in drei Sätzen (10:25, 9:25, 19:25) geschlagen geben. Am Freitag trifft die Auswahl von Headcoach und ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab (Foto) auf Rumänien. Spielbeginn ist wieder 17 Uhr. Kommende Woche steigt das Heimturnier im Multiversum Schwechat, wo Slowakei (24. Mai) und Ukraine (26. Mai) die Gegner sein werden. Alle Spiele werden live auf EuroVolleyTV gezeigt.

i. A. d. ÖVV