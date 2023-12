WM 2023: ÖHB-Damen unterliegen Sloweninnen 27:32

10. Dezember 2023

Nach den beiden Siegen über Südkorea und Grönland in der Vorrunde beendet das Handball-Nationalteam der Damen die Weltmeisterschaft ohne weiteren Punktezuwachs. Sonntagabend in Trondheim/Norwegen passierten gegen Slowenien viel zu viele technische Fehler. Mitte der zweiten Halbzeit sahen sich die Österreicherinnen mit neun Toren in Rückstand. Zwar kämpfte man sich noch einmal auf -3 heran, war aber letztendlich chancenlos – 27:32 (14:19). Österreich beendet die WM 2023 im schlechtesten Fall auf dem 20. Platz.

„Es ist so schade, denn gefühlt haben wir uns selber geschlagen“, brachte es Teamchef Herbert Müller nach Spielende auf den Punkt. Von Beginn weg tat man sich gegen die sehr aggressive slowenische Deckung schwer. Müller: „Wir machten so viele einfache technische Fehler. Diese kannst du nicht kompensieren. Wir bekamen allein in der ersten Halbzeit acht, neun Konter. Letztendlich ist das sehr ärgerlich.“

ÖHB-Präsident Markus Plazer sieht das Team im Hinblick auf die Heim-EURO in einem Jahr auf gutem Weg. Mit den Ergebnissen in der Hauptrunde könne man trotz starker Gegner „nicht ganz zufrieden sein“.

Women´s IHF World Championship

Hauptrunde

Frankreich vs. Österreich 41:27 (25:14)

Mi., 06. Dezember 2023, 18:00 Uhr

Österreich vs. Angola 25:30 (14:16)

Fr., 08. Dezember 2023, 15:30 Uhr

Slowenien vs. Österreich 32:27 (19:14)

So., 10. Dezember 2023, 18:00 Uhr

Vorrunde

Korea vs. Österreich 29:30 (12:16)

Mi., 29. November 2023, 18:00 Uhr

Österreich vs. Norwegen 28:45 (12:21)

Fr., 1. Dezember 2023, 20:30 Uhr

Grönland vs. Österreich 23:43 (13:20)

So., 3. Dezember 2023, 18:00 Uhr

PM/RED