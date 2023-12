Erste Namen der 2. Auflage: Petkovic, Dietrich, Hengstschläger

11. Dezember 2023

Auflage Nummer eins hat weit über die Landesgrenzen hinaus für Gesprächsstoff gesorgt! Nach dem Winner zum Auftakt schlägt die FE&MALE Sports Conference ADVANTAGE LADIES am 31. Jänner 2024 im Rahmen des Weltklasse-Damentennisturniers Upper Austria Ladies Linz nun zum zweiten Mal auf. Mit noch mehr Speed! Wie das WTA-500er-Turnier, unterstützt von der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich, erfuhr auch die FE&MALE Sports Conference ein Upgrade und wird unter dem Motto „Better Together“ mit einer neuen Schwerpunktsetzung auf die nächste Ebene gehoben. Dank Speaker:innen auf internationalem Top-Niveau.

Die ersten Namen, die wir an dieser Stelle für die zweite Auflage verraten dürfen: Andrea Petkovic, frühere Weltranglisten-Neunte im Tennis, TV-Moderation und als Bestseller-Autorin auch schon Gast im legendären „Literarischen Quartett“ des ZDF. Weiters die Psychotherapeutin und Mental-Health-Expertin Nora Dietrich, die das Thema mentale Gesundheit salonfähig machte und davon überzeugt ist, „dass Mädchen durch Sport unbezahlbare Führungs-Skills erlernen: Willensstärke, Demut, Selbstvertrauen, Teamwork, den Umgang mit Scheitern… Die Liste ist lang. Und gilt natürlich auch für Burschen…“ Außerdem ist auch – wie bei der Veranstaltungspremiere – wieder Prof. Markus Hengstschläger dabei, Österreichs Genetiker von Weltrang, der klarstellt: „Gene sind nur Bleistift und Papier, die Geschichte schreibt jede und jeder selbst. Mädchen sind aber vom eigenen Talent weniger überzeugt als Buben.“

Die FE&MALE Sports Conference rückt das Thema „Gender Equality“ in Kooperation mit der Bundes-Sportorganisation Sport Austria und dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) nachhaltig in den gesellschaftlichen, medialen und sportpolitischen Fokus. Es geht um ein Miteinander im Sport, bei einer Gleichsetzung von Frau und Mann: eben „Better Together“. Und noch ein Novum gibt es: Als neue ADVANTAGE LADIES-Botschafterin wurde die Linzerin Teresa Pellegrini, Steuerfrau in Österreichs Männer-Achter, gewonnen.

Die Tickets für die FE&MALE Sports Conference gelten für den Besuch des Symposiums, die Teilnahme am Networking und für einen Center-Court-Sitzplatz bei den Abendmatches des Upper Austria Ladies Linz. Die Karten sind im Vorverkauf im Online-Ticketshop erhältlich. Sämtliche Informationen zu der Veranstaltung sind HIER abrufbar.

Stimmen zur 2. FE&MALE Sports Conference ADVANTAGE LADIES in Linz:

Turnierdirektorin Sandra Reichel: „Die FE&MALE Sports Conference ist aus unserem Turnierprogramm nicht mehr wegzudenken. Wir sind mehr als nur ein Tennisturnier! Nach dem Upgrade auf einen 500er-Status haben wir nochmal mehr Strahlkraft und wollen eine umso größere Bühne und Plattform für wichtige gesellschaftliche Themen bieten. Die Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg und hat über die Grenzen Österreichs hinweg aufhorchen lassen. Einmal mehr ging aus der Stadt Linz und aus dem Bundesland Oberösterreich ein wichtiger Impuls für den Frauensport aus! Jetzt gilt es, daran anzuknüpfen und nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Wie hochaktuell und relevant das Thema ist, hat man nicht zuletzt daran gesehen, dass unser Premium Partner ADMIRAL eine zusätzliche Partnerschaft mit der FE&MALE Sports Conference eingegangen ist.“

Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger: „Ich durfte bereits bei der ersten Advantage Ladies – FE&MALE Sports Conference im Jahr 2023 dabei sein. Es war eine höchst inspirierende und spannende Veranstaltung. Ich freue mich auch im Jahr 2024 für diesen so wichtigen Event einen Beitrag leisten zu dürfen. Talente und Begabungen sind genetisch mitbestimmte Potenziale des Menschen, die aber nur durch Förderung, Wissenserwerb und Training zum Erblühen gebracht werden können. Die Bedeutung des Geschlechts und der genetischen Voraussetzungen wird dabei immer noch zu oft überschätzt. Gene sind nur Bleistift und Papier, die Geschichte schreibt jede und jeder selbst. Aktuelle Studien zeigen aber, dass Mädchen weniger vom eigenen Talent überzeugt sind als Buben.“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „In all meinen bisherigen Funktionen habe ich stets die Erfahrung gemacht, dass in jenen Bereichen, in denen die Anzahl der Frauen und Männer ausgewogen war, am Ende auch die Ergebnisse besser waren. Diese Erkenntnis habe ich von Anfang meiner Sport Austria-Präsidentschaft an eingebracht und deshalb auch den Sport Austria-Frauenbeirat initiiert, der sich der grundlegenden Frage widmet, was getan werden muss, um die Stellung der Frauen im Sport verbessern zu können. Ein nächster, wichtiger Schritt war die FE&MALE Sports Conference ADVANTAGE LADIES. Diese gemeinsame Initiative der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, des Upper Austria Ladies Linz und des ÖTV hat das Format, diesem so wichtigen gesellschaftspolitischen Thema des Sports Flügel zu verleihen. Das hat bereits die erste Auflage gezeigt und wird die zweite bestätigen!“

ÖTV-Präsident Martin Ohneberg: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Upper Austria Ladies Linz und Sport Austria zum zweiten Mal die FE&MALE Sports Conference zu veranstalten. Wir halten diese für einen sehr wichtigen Impuls fürs Damentennis. Wie der Claim ‚Better Together‘ schon aussagt, muss uns die Gleichstellung zwischen Mann und Frau im Sport zusammen gelingen und ist gegenseitige Unterstützung notwendig. Der ÖTV setzt sich mit dem Projekt Ladies in Tennis, unterstützt durchs Sportministerium, seit knapp zwei Jahren selbst noch stärker als bisher fürs Damen-Tennis und für mehr Frauen im Tennis-Sport ein. Wir bieten seither regelmäßige Workshops für Trainerinnen, Funktionärinnen und Schiedsrichterinnen an, die sich über steigende Beliebtheit und Nachfrage erfreuen. Für unseren Einsatz für den Frauensport haben wir vor kurzem sogar eine Auszeichnung der ITF beim Gender Equality Award erhalten.“

Barbara Schett, Turnierbotschafterin des Upper Austria Ladies Linz und ehemalige Nummer 7 der Tennis-Weltrangliste: „Der Kick-off im vergangenen Jahr war sehr gelungen, die Resonanz überwältigend und hat unsere Erwartungen übertroffen. Es war in Österreich überhaupt die allererste Konferenz, die sich auf Frauensport konzentriert hat. Das ist eigentlich unglaublich! Im deutschsprachigen Raum ist noch viel zu tun, was die Anerkennung beziehungsweise Gleichstellung von Frauensport angeht. Es ist wichtig, dass es jetzt weitergeht mit Advantage Ladies, und ich freue mich schon wahnsinnig auf die zweite Auflage. Wir werden wieder großartige Teilnehmer:innen haben!“

ADVANTAGE LADIES-Botschafterin Teresa Pellegrini, Steuerfrau im Männer-Achter: „Ich nehme diese Botschafterinnenrolle sehr gerne an, da ich als Frau im Männersport tätig bin, in einer Position, in der es egal ist, ob ich eine Frau oder ein Mann bin: Es zählt nur mein Können. Ich als Steuerfrau sitze mit acht Männern in einem Boot, die alle älter, größer und schwerer sind als ich – und doch habe ich das Kommando. Die Steuerposition ist eine sehr wichtige Position im Ruderboot und auch international oft geschlechterübergreifend besetzt. Unsere Sportart kann man als Vorbild nehmen, wir zeigen als Positivbeispiel, dass man Männer und Frauen im Sport verbinden kann. Es ist nur ein Anfang, noch nicht die Lösung, aber ich will Diskussionen für weitere Überlegungen anstoßen, wie man mehr Gleichberechtigung im Sport herstellen kann.“

