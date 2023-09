Hut ab vor Salzburg

21. September 2023

Man muss kein Fan von Red Bull sein, aber die Salzburger bringen seit Jahren Europacup-Top-Leistungen. Von Düdelingen ist längst keine Rede mehr. Nun hat RB Salzburg zum Auftakt der Champions League Benfica in Lissabon mit 2:0 bezwungen und damit wertvolle Punkte für Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung gesammelt. Und das mit der jüngsten Mannschaft, die je in der Champions League auf dem Platz gestanden ist. Das verdient Respekt, Salzburg hat längst begonnen, zu gefallen : Hut ab!