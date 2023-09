Rudolf Hundstorfer Sportinitiative ermöglicht Jugend sportliche Chancen

21. September 2023

Die „Rudolf Hundstorfer Sportinitiative für Kinder und Jugendliche“ konnte in ihrem einjährigen Bestehen 35 Kinder und Jugendliche unterstützen.

Kaum ein anderer setzte sich so für die soziale Seite des Sports ein wie der im August 2019 plötzlich verstorbene BM a.D. Rudolf Hundstorfer. Seine soziale und sportliche Seite konnte er als Präsident der Volkshilfe Wien und der Bundes-Sportorganisation Sport Austria zeigen. In seinem Andenken wurden aus ausschließlich privaten Spendenmitteln mehr als € 22.000,- gesammelt. Geld, das armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen einen Start in die Welt des Sports ermöglichte. Mit den Mitteln konnten unter anderem Ausrüstung angeschafft und Vereinsgebühren abgedeckt werden.

Vollster Einsatz für die Jugend

„Heute wäre Rudolf Hundstorfer 72 Jahre alt geworden. Engagement, Menschlichkeit und Haltung machten Rudi aus. Vor allem Österreichs Jugend lag ihm stets am Herzen. Es freut mich umso mehr, dass mit der Sportinitiative so viele Kinder und Jugendliche unterstützt werden konnten“, so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.

„Wenn Eltern selbst kleine Wünsche – nach einem Fußball oder dem Beitritt zu einem Verein – nicht erfüllen können, weil selbst die Kosten für Lebensmittel in die Höhe schießen, ist das für Österreich beschämend“, erklärt Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien. „Dass die ‚Rudolf Hundstorfer Sportinitiative für Kinder und Jugendliche‘ nun Kindern helfen kann, ihre Träume zu erfüllen, würde Rudi bestimmt stolz machen.“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Gerade im Sport darf es keine sozialen Barrieren geben! Als ehemaliger Handballer hat Rudolf Hundstorfer genau gewusst, wie wichtig Sport und Bewegung für die Gesundheit und für die persönliche Entwicklung im Sinne einer Lebensschule sind. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass es zu seinem Gedenken diese Initiative für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gibt und wir schon den ersten über unsere Vereine – ganz in Rudis Sinne – ein positives, zielorientiertes Weltbild vermitteln konnten.“

Spenden

Die Rudolf Hundstorfer Sportinitiative unterstützt weiterhin Kinder und Jugendliche. Für die Umsetzung bittet die Volkshilfe Wien um Spenden:

Spendenkonto: IBAN: AT05 2011 1800 8048 0000 | BIC: GIBAATWW | Spendenzweck „Sportinitiative“ | Spenden sind steuerlich absetzbar!

„Jedes fünfte Kind ist in Österreich von Armut bedroht. Das bedeutet, dass mehr als 350.000 Kinder im drittreichsten Land der Europäischen Union unter Armut und Ausgrenzung leiden“, erklärt Wehsely weiter. Mit der Kindergrundsicherung hat die Volkshilfe ein Modell entwickelt, Kinderarmut in Österreich abzuschaffen. „Gemeinsam können wir allen Kindern wirklich alle Chancen ermöglichen. Unterschreiben Sie daher noch heute unsere Petition zur Abschaffung von Kinderarmut“, so Wehsely und Häupl abschließend.

PM/RED