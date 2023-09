Ermacora/Waller triumphieren bei Innsbruck BeachEvent

24. September 2023

Mit den Finalspielen des MEVZA TEN31 Bank Innsbruck BeachEvent wurde die win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023 am Sonntag abgeschlossen. Der bestens besuchte Centre Court am Marktplatz war eine absolut würdige Kulisse und sportlich hätte es aus rotweißroter Sicht beim Turnier mit MASTERS-Status kaum besser laufen können. Bei den Männern gingen nämlich alle Medaillen an heimische Duos, bei den Damen gab es Bronze. Vom obersten Podest strahlten am Ende des Tages die Sloweninnen Ziva Javornik/Maja Marolt und Lokalmatador Martin Ermacora mit Philipp Waller.

MEVZA TEN31 Bank Innsbruck BeachEvent

DAMEN

Halbfinale

24.09., 10:00: Javornik/Marolt (SLO/2) vs. Tokosova/Poszmikova (SVK/11) 2:1 (21:14, 17:21, 22:20)

24.09., 11:00: Rabitsch/Trailovic (AUT/5) vs. Kun/Windisch (HUN/7) 1:2 (18:21, 21:12, 11:15)

Spiel um Platz 3

24.09., 14:00: Rabitsch/Trailovic (AUT/5) vs. Tokosova/Poszmikova (SVK/11) 2:0 (22:20, 21:19)

Finale

24.09., 16:00: Javornik/Marolt (SLO/2) vs. Kun/Windisch (HUN/7) 2:1 (14:21, 23:21, 16:14)

HERREN

Halbfinale

24.09., 12:00: Ermacora/Waller (AUT/1) vs. Hammarberg/Berger (AUT/5) 2:1 (21:18, 18:21, 17:15)

24.09., 13:00: Pristauz/Seidl (AUT/2) vs. Schnetzer/Petutschnig (AUT/4) 2:0 (21:18, 21:14)

Spiel um Platz 3

24.09., 15:00: Hammarberg/Berger (AUT/5) vs. Schnetzer/Petutschnig (AUT/4) 2:1 (26:28, 21:17, 15:9)

Finale

24.09., 17:00: Ermacora/Waller (AUT/1) vs. Pristauz/Seidl (AUT/2) 2:1 (18:21, 21:19, 15:9)

