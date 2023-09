TI-volley und HYPO TIROL Austrian Volley Supercup-Sieger

25. September 2023

Meister und Cupsieger HYPO TIROL Volleyballteam hat Montagabend in der Olympiahalle Innsbruck einen weiteren Titel eingefahren. Die Mannschaft von Headcoach Stefan Chrtiansky sicherte sich erstmals den Austrian Volley Supercup Men, schlug zum Saisonauftakt vor toller Kulisse – unter den Zuschauer:innen auch ÖVV-Präsident Gernot Leitner und Herren-Teamchef Radovan Gacic – Titelverteidiger Union Raiffeisen Waldviertel 3:0 (25:23, 25:15, 25:22). Damit gingen beide Supercup-Trophäen nach Innsbruck. Denn zuvor hatten die Damen der TI-Schuh-Staudinger-volley die Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg 3:2 (16:25, 26:24, 25:22, 23:25, 16:14) niedergerungen und ihrem Verein den ersten Titel überhaupt beschert. Am kommenden Samstag startet die AVL Women (Spielplan) und powerfusion VL Men (Spielplan), die erste Runde im ÖVV-Cup der Damen (Spielplan) und Herren (Spielplan) steht am Sonntag auf dem Programm.

Austrian Volley Supercup am 25.September (Olympiahalle Innsbruck)

TI-Schuh-Staudinger-volley vs. Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg 3:2 (16:25, 26:24, 25:22, 23:25, 16:14)

25.09., 20:50: HYPO TIROL Volleyballteam vs. Union Raiffeisen Waldviertel 3:0 (25:23, 25:15, 25:22)

