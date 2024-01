Handball-EM: Wir fahren nach Köln

16. Januar 2024

Erstmals in der Geschichte einer EHF EURO übersteht Spanien nicht die Vorrunde. Österreich hat an diesem Dienstagabend in vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer erneut starken Deckung, hinter der Constantin Möstl und Ralf Patrick Häusle speziell in brenzligen Situationen glänzten, holte man das benötigte Unentschieden (33:33), um in die Hauptrunde einzuziehen. Robert Weber lieferte darüber hinaus nicht nur eine Topleistung ab, sondern ist nun mit 219 Länderspielen alleiniger Rekord-Feldspieler des ÖHB.

Tobias Wagner, Man of the Match: “Man sieht, dass dieses Team extrem gewachsen ist in den letzten vier Jahren. Bei der Heim-EURO hatten wir ein enges Spiel gegen Spanien, aber in Wahrheit keine Chance. Der große Unterschied ist einfach, dass wir nicht mehr nur sagen, wir wollen gewinnen und gegen die Großen mitspielen, sondern dass wir sagen, wir können sie schlagen. Jeder Einzelne von den 23 Leuten, die da sind, glaubt daran, dass wir jeden schlagen können. Jetzt spielen wir um eine Olympia-Qualifikation. Das muss unser nächstes Ziel sein, dass wir unter die Top-8, -9 kommen. Die Auszeichnung Man of the Match ist ein schöner Nebeneffekt, aber völlig egal. Wir haben das als Mannschaft gelöst.“

Spielplan Österreich

Österreich vs. Rumänien 31:24 (15:14)

Fr., 12. Jänner 2024, 18:00 Uhr

Österreich: Sebastian Frimmel (6/8), Tobias Wagner (5/7), Lukas Hutecek (5/7), Robert Weber (4/8), Mykola Bilyk (3/5), Jakob Nigg (3/3), Boris Zivkovic (2/6), Markus Mahr (1/1), Janko Bozovic (1/2), Lukas Herburger (1/1), Eric Damböck (1/1), Nemanja Belos, Moritz Mittendorfer, Michael Miskovez, Constantin Möstl (42,5 Prozent gehaltene Bälle – 17/40), Ralf Patrick Häusle (100 Prozent gehaltene Bälle – 1/1)

Kroatien vs. Österreich 28:28 (14:12)

So., 14. Jänner 2024, 20:30 Uhr

Österreich: Mykola Bilyk (7), Robert Weber (6), Lukas Hutecek (4), Janko Bozovic (3), Sebastian Frimmel (2), Lukas Herburger (2), Boris Zivkovic (2), Tobias Wagner (2), Markus Mahr, Nemanja Belos, Moritz MIttendorfer, Eric Damböck, Jakob Nigg, Michael Miskovez, Constantin Möstl (29,2 Prozent gehaltene Bälle – 7/24), Ralf Patrick Häusle (15,4 Prozent gehaltene Bälle – 2/13)

Spanien vs. Österreich 33:33 (15:17)

Di., 16. Jänner 2024, 20:30 Uhr

Österreich: Mykola Bilyk (8/11), Tobias Wagner (5/8), Sebastian Frimmel (4/5), Robert Weber (4/4), Boris Zivkovic (4/6), Lukas Herburger (3/5), Lukas Hutecek (3/5), Janko Bozovic (2/4), Markus Mahr, Nemanja Belos, Moritz Mittendorfer, Eric Damböck, Jakob Nigg, Michael Miskovez, Constantin Möstl (23,3 Prozent gehaltene Bälle – 7/30), Ralf Patrick Häusle (11,1 Prozent gehaltene Bälle – 1/9)



