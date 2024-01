powerfusion VL Men: TSV Hartberg und UVC Graz fahren drei Punkte ein

17. Januar 2024

TSV Raiffeisen Hartberg wurde im powerfusion Volley League-Duell mit UVC McDonald’s Ried seiner Favoritenrolle gerecht. Der Tabellenzweite feierte Mittwochabend einen 3:1 (25:19, 25:13, 19:25, 25:19)-Heimsieg und liegt nun zwei Punkte hinter Meister HYPO TIROL Volleyballteam.

Die sechstplatzierten Oberösterreicher waren in der Anfangsphase ebenbürtig, nach dem 12:12 gab der Austrian Volley Cup-Finalist bis zum Gewinn des zweiten Satzes allerdings klar den Ton an. Dann riss der Faden und Ried konnte verkürzen. Hartberg fand in die Spur zurück und war im vierten Durchgang wieder überlegen. Topscorer der Hausherren Lukas Glatz (19), Đorđe Knezevic (15) und Dmytro Fedorenko (14) bzw. bei Ried Tomasz Rutecki, Bruno Vinti (je 10) und Borys Zhukov (8).

Der Tabellenvierte, UVC Holding Graz, gewann das zweite Mittwochspiel beim Schlusslicht VBC TLC Weiz 3:0 (25:15, 26:24, 25:15). Die Murstädter bestimmten bis Mitte des zweiten Satzes das Geschehen, leisteten sich dann eine Schwächephase, gaben eine 6-Punkte-Führung aus der Hand und gerieten 18:21 in Rückstand. Graz konnte jedoch das Ruder herumreißen und ließ im dritten Durchgang nichts mehr anbrennen. Johannes Kratz, Arwin Kopschar und Benedikt Sablatnig erzielten für die Gäste je 10 Punkte. Topscorer bei Weiz Mark Kremer (16), Michael Burgmann (7) und Manuel Schlager (6). Graz liegt nun mit dem Tabellendritten, Union Raiffeisen Waldviertel, gleichauf. Beide Teams halten bei 14 Spielen und 28 Punkten.

Am Wochenende stehen fünf Begegnungen auf dem Programm.

mehr Info auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV