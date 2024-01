Handball-EM: Österreich-Express unstoppable

18. Januar 2024

Österreichs Handball-Männer fügen ihrem Wintermärchen das nächste Kapitel hinzu. Zwei Tage nach der Sensation gegen Spanien und dem Einzug in die Hauptrunde, besiegt man in Köln Ungarn nach einem neuerlichen Kraftakt 30:29 und hält nun bei drei Punkten. Dabei war Rotweißrot personell geschwächt, Janko Bozovic und Moritz Mittendorfer fielen krankheitsbedingt aus Lukas Hutecek, der durchspielte, und Boris Zivkovic waren angeschlagen. Am Samstag wartet Gastgeber Deutschland, 20:30 Uhr live in ORF 1.

Teamchef Alec Pajovic: „Wir sind im Moment on fire. Wir haben dieses Selbstvertrauen, spielen eine starke Deckung. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel Sieben gegen Sechs gespielt, auch das hat gut funktioniert. Herz, Charakter und unser System machen uns momentan so stark. Wir sind kompakt, machen immer weiter, auch wenn es einmal nicht so läuft. Jetzt wartet Deutschland. Das wird nur geil. 20.000 Fans, eine volle Lanxess-Arena. Die sind unter Druck, sie wollen ins Halbfinale und müssen gewinnen. Wir spielen ohne Druck und schauen, was passiert.“

PM/RED