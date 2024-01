AVL Women-Tabellenführer TI-volley 2024 noch ohne Satzverlust

13. Januar 2024

AVL-Tabellenführer TI-Schuh-Staudinger-volley blieb auch in seinem zweiten Spiel 2024 ohne Satzverlust. Die Innsbruckerinnen gewannen in der USI-Halle gegen PSVBG Salzburg dank einer überzeugenden Vorstellung souverän 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) und stockten ihr Konto auf 37 Punkte auf. Der Vorsprung auf Verfolger UVC Holding Graz, der ein Spiel weniger (13) bestritten hat, beträgt nun fünf Zähler. Salzburg bleibt Sechster.

ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt ließ bei TSV Sparkasse Hartberg auch ohne Zala Krasovec nichts anbrennen. Der Tabellendritte benötigte 65 Minuten, um sich auswärts 3:0 (25:15, 25:14, 25:20) durchzusetzen, hält nun wie Graz bei elf Siegen aus 13 Spielen, hat aber drei Punkte weniger eingefahren. Titelverteidiger Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg war in der Fremde ebenfalls in drei Sätzen erfolgreich, gewann bei Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz 25:11, 25:20, 25:16. Das Team von Headcoach Facundo Morando bleibt somit punktegleich mit den Wildcats, die allerdings einmal öfter als Siegerinnen vom Feld gingen. Rekordmeister VB NÖ Sokol/Post startete mit einem souveränen Heimsieg ins neue Jahr, fertigte Schlusslicht ASKÖ Volksbank Purgstall in 71 Minuten 3:0 (25:17, 25:15, 25:15) ab und feierte den siebten Erfolg im 13. Spiel.

im Auftrag des ÖVV