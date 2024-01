13. Januar 2024

Der Ski-Weltcup frisst seine besten Kinder. Ausgerechnet die größten Gegner und Jäger von Ausnahmetalent Marco Odermatt liegen auch schon im Spital. Nach Blacky Schwarz hat es in Wengen auch den Norweger Kilde erwischt. Die Kritik am zu dichten Weltcupkalender wird lauter. In Kitzbühel warten zwei weitere Abfahrten und ein Slalom. Die Grenzen der Athleten wurden schon längst gesprengt, selbst Odermatt mahnt zur Vernunft und Vorsicht.