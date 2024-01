Perfekter EURO-Auftakt für ÖHB-Herren

12. Januar 2024

Österreich startete mit einem 31:24-Erfolg über Rumänien perfekt in die EHF EURO 2024 und holte in der mit 13.293 Zusehern ausverkauften SAP Arena von Mannheim die ersten zwei Punkte. Damit hat man nun „Endspiele“ um den Einzug in die Hauptrunde gegen Kroatien am Sonntag und Spanien am Dienstag (jeweils 20:30 Uhr in ORF SPORT +).

ÖHB-Teamchef Ales Pajovic: „Gratulation an die Mannschaft. Schlüssel zum Erfolg war unsere 6:0-Abwehr. Mit einer guten Abwehr ist auch die Tormannleistung besser. Wir haben in der ersten Halbzeit einige freie Würfe nicht verwertet. Uns ist aber ein guter Start in die zweite mit vielen Toren aus der ersten und zweiten Welle geglückt. Das war ein perfekter Auftakt. Jetzt können wir uns auf Kroatien konzentrieren.“

Man of the Match Constantin Möstl (Torhüter): „Es war extrem schwierig. Die Jungs vor mir haben gut gearbeitet, dadurch konnte ich einige Bälle halten. Wir haben speziell in der ersten Halbzeit viel verworfen und es verabsäumt, früh den Deckel draufzuhauen. Rumänien ist aber auch keine schlechte Mannschaft. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Kroatien.“

Spielplan Österreich

Österreich vs. Rumänien 31:24 (15:14)

Fr., 12. Jänner 2024, 18:00 Uhr

Österreich: Sebastian Frimmel (6/8), Tobias Wagner (5/7), Lukas Hutecek (5/7), Robert Weber (4/8), Mykola Bilyk (3/5), Jakob Nigg (3/3), Boris Zivkovic (2/6), Markus Mahr (1/1), Janko Bozovic (1/2), Lukas Herburger (1/1), Eric Damböck (1/1), Nemanja Belos, Moritz Mittendorfer, Michael Miskovez, Constantin Möstl (42,5 Prozent gehaltene Bälle – 17/40), Ralf Patrick Häusle (100 Prozent gehaltene Bälle – 1/1)

Kroatien vs. Österreich

So., 14. Jänner 2024, 20:30 Uhr, Live auf ORF SPORT +

Spanien vs. Österreich

Di., 16. Jänner 2024, 20:30 Uhr, Live auf ORF SPORT +

