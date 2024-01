Tim Wafler erobert Silber im Scratch

11. Januar 2024

Sechs Jahre nach der letzten Medaille bei Europameisterschaften darf der heimische Radsport wieder über ein Podium auf der Bahn jubeln. Der 21-jährige Tim Wafler errang im Omnisport Apeldoorn die Silberne im 15 Kilometer Scratch-Rennen hinter Iuri Leitao aus Portugal. „Es fühlt sich echt geil an und ist eine Wiedergutmachung für den Mittwoch, an dem ich etwas traurig eingeschlafen bin.“ Am Auftakttag hatte es für Wafler im Eliminationsrennen nur zum vierten Rang gereicht.

PM/RED