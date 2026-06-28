Der Grunddurchgang in der Austrian Football League ist absolviert! Die SWARCO Raiders Tirol mussten sich am Sonntag den Graz Giants mit 17:34 geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschieden vor allem Ballverluste der Tiroler die Partie zugunsten der Gäste, die die Regular Season auf Platz drei abschließen und damit am kommenden Wochenende die sechstplatzierten Salzburg Ducks in der Wild Card Round empfangen. Die AFC Vienna Vikings gewannen die Charity Bowl presented by TK Maxx mit 20:19 gegen die Danube Dragons und bekommen es nun in der Wild Card Round auswärts mit den Vienna Knights zu tun. Die Dragons haben als Grunddurchgangssieger Heimrecht im Playoff.
AFL Week 10: Giants in Wild Card Round daheim gegen Ducks, Vikings auswärts gegen Knights | AFBÖ
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