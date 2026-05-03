3. Mai 2026

Beim win2day PRO MASTERS in Neusiedl am See standen am Sonntag vor vollen Tribünen und bei bester Stimmung die finalen Duelle auf dem Programm! Im Damen-Endspiel schlugen Tjaša Kotnik/Andrea Lorenzová (SLO/CZE) Anna Mayr/Franziska Friedl glatt in zwei Sätzen. Das Herrenfinale entschieden Adrian Heidrich/Yves Haussener gegen Paul Pascariuc/Alexander Horst für sich. Das Schweizer World-Tour-Paar gewann 2:1. Ganze Meldung:

win2day PRO MASTERS Neusiedl am See: Gold an Kotnik/Lorenzová und Heidrich/Haussener – ÖVV – Österreichischer Volleyballverband

i. A. d. ÖVV