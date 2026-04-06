Halbfinali vor der Tür – geballte Finalpower im Mai

6. April 2026

Es ist soweit! Die spannendste Phase in den Pokalbewerben des Wiener Fußball-Verbands beginnt: In den kommenden Wochen entscheiden die Halbfinal-Duelle im „Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren sowie im Wiener Frauen Cup powered by UNIQA, welche Teams den Einzug ins große Finale schaffen.

Im Herrenbewerb eröffnet Stadtliga-Leader SV Wienerberg 1921 am Mittwoch, 8. April, um 19:00 Uhr das Geschehen – und das gleich mit einem Favoritner Bezirksderby gegen Cro Vienna, aktuell Zweiter der 2. Landesliga. Das zweite Halbfinale bestreiten Stadtligist 1980 Wien, ebenfalls aus dem 10. Bezirk, und der Gersthofer SV aus der 2. Landesliga am Dienstag, 14. April, um 19:00 Uhr.

„Wir freuen uns, dass der Sport Riss Landescup nun in die heiße Phase geht! Spannende Halbfinalspiele stehen bevor. Allen vier Teams wünschen wir viel Erfolg, drücken die Daumen und erwarten packende Begegnungen“, so Manfred Rinder von Sport Riss.

Im Frauenbewerb stehen ausschließlich Teams der Wiener Frauen Landesliga in der Vorschlussrunde. SU Schönbrunn trifft dabei am Mittwoch, 8. April, um 19:30 Uhr zu Hause auf Tabellenführer USC Landhaus 1b. Das zweite Halbfinale steigt am Freitag, 1. Mai, um 14:00 Uhr zwischen FC Altera Porta und Essling. Auch hier geht es um den begehrten Finaleinzug.

„Durch Bewerbe wie den Wiener Frauen Fußball Cup werden Frauen im Sport sichtbarer und zu Vorbildern. Sie motivieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene, selbst aktiv zu werden. Diese Vorbildwirkung stärkt den Breitensport und trägt zu mehr Bewegung, Prävention und Gesundheit in der Bevölkerung bei“, erklärt UNIQA Landesdirektor Alfred Vlcek auf die Frage, warum es für UNIQA wichtig ist, den Wiener Frauen Cup zu fördern.

Die Finalspiele setzen heuer ein besonders starkes Zeichen für den Wiener Fußball: Erstmals finden zwei Finali an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Am 20. Mai steigt das Finale im „Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren im Ernst-Happel-Stadion, gefolgt vom Finale im Wiener Frauen Cup powered by UNIQA am 21. Mai auf der Hohen Warte – zwei Tage voller Spannung und Emotionen!

Bei der Halbfinal-Auslosung im Fan.at-Studio bei Krone TV für den WFV mit dabei waren Präsidiumsmitglied Mario Riemel sowie Anna Ressmann vom Frauenausschuss.

Die Halbfinal-Termine:

„Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren:

Mittwoch, 08.04.2026 | 19:00 Uhr: SV Wienerberg 1921 – Cro Vienna

Dienstag, 14.04.2026 | 19:00 Uhr: 1980 Wien – Gersthofer SV

Wiener Frauen Cup powered by UNIQA:

Mittwoch, 08.04.2026 | 19:30 Uhr: SU Schönbrunn – USC Landhaus 1b

Freitag, 01.05.2026 | 14:00 Uhr: FC Altera Porta – Essling

Die Final-Termine:

Mittwoch, 20. Mai 2026 |19:00 Uhr: Finale „Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren (Ernst-Happel-Stadion)



Donnerstag, 21. Mai 2026 | 19:00 Uhr: Finale Wiener Frauen Cup powered by UNIQA (Hohe Warte)

i. A. d.

www.wfv.at