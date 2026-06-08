Dramatisches Finals-Ende: „Mozarte“ drehte am Rathausplatz das Licht ab

8. Juni 2026

Vor genau vier Tagen wurden die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien (3. bis 7. Juni 2026) mit “Rock me Amadeus” und einer Musical-Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart eröffnet. Am Sonntagabend sorgte dann ein anderer „Mozart“ für die letzten Klänge bei Österreichs größter Multi-Sportveranstaltung. Es waren Jubelschreie. Die gab es auch im Stadthallenbad, wo Schwimm-Ausnahmetalent Christian Giefing zwei Uralt-Rekorde pulverisierte. Und das war noch lange nicht alles! Mehr:

Das größte Multi-Sport-Event Österreichs – Sport Austria Finals 2026

SAF