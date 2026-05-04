Sport Austria-Vizepräsident Reichenauer: „Jetzt liegt es am Sportministerium“

4. Mai 2026

Nach einem Medientermin in der vergangenen Woche warnt Sport Austria erneut eindringlich vor weiteren Kürzungen im Sportbudget. Bereits die aktuellen Einsparungen von rund 30 Millionen Euro jährlich belasten das gesamte System spürbar – mit direkten Folgen für Spitzen-, Breiten- und Vereinssport.

Thomas Reichenauer, Vertreter für Leistungs- und Spitzensport bei Sport Austria und Präsident des Ringsportverbands: „Sport Austria hat im Vorfeld der Budgetverhandlungen intensive Gespräche mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren geführt und seine zentralen Anliegen klar eingebracht. Fakt ist: Weitere Kürzungen würden das österreichische Sportsystem nachhaltig destabilisieren. Weniger Mittel bedeuten weniger Medaillen, weniger Leistung und weniger Zukunftsperspektiven – weit über den Sport hinaus. Wir haben unsere Argumente klar dargelegt und gehen davon aus, dass deutlich geworden ist, dass der Sport auf Basis wissenschaftlich fundierter Daten eine der nachhaltigsten und wirkungsvollsten Investitionen in die Gesundheit, Integration und Wirtschaft unseres Landes ist. Nun liegt es am Sportministerium, gegenüber dem Finanzministerium ein tragfähiges Ergebnis für den organisierten Sport zu erzielen!“

i. A. v. Sport Austria