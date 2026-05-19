USC Landhaus 1b gegen SV Essling Showdown im Wiener Frauen Cup powered by UNIQA

19. Mai 2026

Am Donnerstag, um 19:00 Uhr, findet auf der Hohen Warte das Finale um den Wiener Frauen Cup powered by UNIQA zwischen dem USC Landhaus 1b und dem SV Essling statt.

Landhaus, das den Cup-Titel in den Jahren 2014, 2015 und 2024 holte und nun zum bereits sechsten Mal im Endspiel steht, schloss die Wiener Frauen Landesliga auf Rang drei ab. In beiden Saisonspielen gegen ihre Esslinger Meisterschaftskonkurrentinnen konnten sich die Floridsdorferinnen jeweils durchsetzen. Die Donaustädterinnen, die in der Endtabelle Platz acht belegten, geben wiederum ihr Finaldebüt im Pokalbewerb. Im Vorjahr waren die Rapid-Damen erfolgreich.

In den Reihen des USC Landhaus 1b durften bereits einige Protagonistinnen den Cup-Triumph 2024 bejubeln, in die Rolle der Favoritinnen wollen sie sich dennoch nicht drängen lassen, wie Stürmerin Samia Ahmadi im Interview mit FAN.AT sagt: „Wir werden unsere Gegnerinnen keineswegs unterschätzen, sondern einfach nur unser Spiel spielen und schauen, was am Ende rauskommt. Alle freuen sich schon sehr auf die Partie.“

Auf der anderen Seite hofft Essling-Torfrau Ines Karlovits, die offene Rechnung nach dem bitteren Halbfinalaus gegen Landhaus 2024 begleichen zu können: „Im Cup kann der kleinste Fehler über den Ausgang entscheiden. Ich erwarte ein faires, wenn auch sehr intensives Spiel.“ Zum Fußballfest beitragen soll auch die Atmosphäre auf den Rängen. „In jedem Donau-Derby herrscht in beiden Fan-Lagern eine Mörderstimmung.“

Wiener Frauen Cup powered by UNIQA, Halbfinalspiele:

Mittwoch, 08.04.2026 | 19:30 Uhr: SU Schönbrunn – USC Landhaus 1b 2:3 (2:1)

Freitag, 01.05.2026 | 14:00 Uhr: FC Altera Porta – SV Essling 1:2 (1:0)

Die Final-Termine:

Mittwoch, 20. Mai 2026 |19:00 Uhr: Finale „Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren

(Ernst-Happel-Stadion): 1980 Wien – SV Wienerberg 1921

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 19:00 Uhr: Finale Wiener Frauen Cup powered by UNIQA (Hohe Warte): USC Landhaus 1b – SV Essling

i.A.d.WFV