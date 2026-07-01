1. Juli 2026

Paul Pascariuc hat sich vor zwei Wochen im Training am Stützpunkt in Wien eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Bei einem Blockversuch ist er am Fuß eines Kollegen gelandet und hat sich eine Dehnung und einen knöchernen Ausriss am vordere Außenband am rechten Sprunggelenk zugezogen.

Paul Pascariuc: „Irgendwie ziehe ich die Verletzungen an, das ist richtig ärgerlich. In Anbetracht der Situation, ist die Diagnose aber ganz OK, sprich ich bin ziemlich glimpflich davon gekommen. Ich darf nächste Woche wieder im Stand zu trainieren beginnen.“

Ziel ist, in Shangluo (CHN) vom 22. bis 26. Juli wieder voll fit an den Start gehen zu können. Antritte beim Elite Turnier in Gstaad (SUI) sowie beim Masters am Wiener Donauinselfest müssen ausfallen, wodurch auch die Chance für die EM-Qualifikation nahezu gegen Null geht.

Pascariuc wieder verletzt – EM wohl außer Reichweite | ÖVV

ÖVV/PM