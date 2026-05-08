Sport Austria Finals: Tradition trifft Trendsport

8. Mai 2026

Wien und Wasser – das gehört einfach zusammen. Und ein Blick auf die Donauinsel und entlang ihrer Ufer zeigt schnell, welche Rolle der zweitlängste Fluss Europas im Alltag sowie auch für den Sport in der Hauptstadt einnimmt. Anfang Juni wird dies bei den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien (3. – 7. Juni 2026) besonders sichtbar – und das in gleich vier Sportarten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ganze Meldung:

Tradition trifft Trendsport – Sport Austria Finals

i. A. v. Sport Austria