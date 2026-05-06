6. Mai 2026

Mit Beginn der aktuellen Saison wird auf der österreichischen win2day Beach Volleyball Tour Pro erstmals offizielles Coaching in der allgemeinen Klasse erlaubt. Grundlage dafür bilden die internationalen Vorgaben des Weltverbands, die nun auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Premiere feierte das neue System am vergangenen Wochenende beim win2day PRO MASTERS in Neusiedl am See.

Das Coaching kommt in dieser Saison bei der win2day Beach Volleyball Tour Pro – konkret bei den Masters-Turnieren sowie den Staatsmeisterschaften – zum Einsatz. Auch im Nachwuchsbereich wird die neue Regelung angewendet, etwa beim Bundesjugendbewerb und bei den Österreichischen Meisterschaften. Ganze Meldung:

Neues Coaching-System auf der win2day Beach Volleyball Tour Pro – ÖVV – Österreichischer Volleyballverband

i. A. d. ÖVV