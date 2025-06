SK Rapid Frauen gewinnen auch Wiener Landescup

Die frischgebackenen Landesmeisterinnen des SK Rapid krönten sich am Mittwochabend mit dem Gewinn des „Wiener Frauen Landescup“ zu Double-Siegerinnen. 1.500 Zuschauer:innen sahen das Finale in der Naturarena Hohe Warte zwischen den Hütteldorferinnen und dem Wiener Sport-Club 1b. Der Favorit wurde seiner Rolle mit einem überzeugenden 7:1 (3:1)-Sieg vollauf gerecht. Den Rapid Frauen fehlt somit nun nur noch ein Meilenstein zur perfekten Debütsaison: Im Juni geht es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.



Das Team von Trainerin Katja Gürtler, das in seiner ersten Saison noch kein Bewerbsspiel verloren hat, trat vom Anpfiff an sehr selbstbewusst auf. In der 11. Minute traf Jasmin König zum 1:0. Zwar kassierte Rapid Sekunden später den Ausgleich durch Isabella Kovacevic, ließ sich davon aber nicht beirren. Vanessa Rauter (21.) und erneut König (25.) sorgten für den 3:1-Halbzeitstand.

Die Jugend-Tanzgruppe BlackFire Cheer&Dance unterhielt in der Pause – wie schon vor Spielbeginn – die Zuschauer:innen. Im Anschluss wurden die Fußballerinnen der ASK Erlaa Torpedo03 U18 für den souveränen Gewinn des Meistertitels in der 2. Klasse geehrt – vor dieser Kulisse ein besonderes Erlebnis.

In der zweiten Hälfte änderte sich nichts am Kräfteverhältnis: Die Rapidlerinnen blieben, begleitet von toller Stimmung auf der Tribüne, klar tonangebend. Sophia Johnston (51., 81.), Lisa Rammel (54.) und Tabea Aitenbichler (67.) sorgten mit ihren Toren für den 7:1-Endstand. Nach dem Schlusspfiff überreichte WFV-Präsident Robert Sedlacek den Hütteldorferinnen unter dem Jubel ihrer begeisterten Fans den Wiener Frauen Landescup-Pokal.

Rapid-Cheftrainerin Katja Gürtler: „Der Meistertitel gab uns zusätzliche Motivation. Wir wollten uns auf der Hohen Warte unbedingt das Wiener Double sichern. Wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben – noch dazu bei dieser tollen Stimmung.“



Mit dem Double im Gepäck richtet sich der Blick der Hütteldorferinnen nun auf das nächste große Ziel – den Aufstieg in die 2. Bundesliga.