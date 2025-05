Rapid will das Double – Wiener Frauen Landescup-Finale am Mittwoch

23. Mai 2025

Der SK Rapid will seine Premierensaison im Frauenfußball mit dem Double krönen. Im 12. Finale um den Wiener Frauen Landescup treffen die Hütteldorferinnen am Mittwoch in der Naturarena Hohe Warte auf die 1b des Wiener Sport-Club. Anpfiff ist um 19 Uhr, der Eintritt frei.

Der Einstieg in den Frauenfußball ist Rapid eindrucksvoll gelungen: Das Team von Trainerin Katja Gürtler wurde ohne Punkteverlust und dem überaus beeindruckenden Torverhältnis von 125:4 Landesligameister. Im Juni steht die Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bevor – doch zunächst gilt der volle Fokus dem Cup-Finale. Ins Duell mit dem WSC 1b geht Rapid als Favorit. In der Meisterschaft gab es souveräne Siege – 4:1 und 5:1. Rapid-Kapitänin Sandrina Haupt zeigte sich im Fan.at-Talk bei Krone.tv selbstbewusst: „Ich bin stolz, dass wir in dieser Saison alles so gut umsetzen konnten. Natürlich wollen wir auch das Cupfinale gewinnen.“ Die 26-Jährige rechnet mit einem intensiven Spiel. „Dass wir einander aus der Liga kennen, macht es nicht einfacher. Es wird ein cooles Finale“, ist Haupt überzeugt.

Die 1b des Wiener Sport-Club hat sich den Finaleinzug hart erkämpft. Kapitänin Elsa Ortlieb erinnert im TV-Studio an das 2:0 im Halbfinale beim FC Kapellerfeld: „Ein hartes Spiel, ein richtiger Kraftakt.“ Dass Rapid als Favorit gilt, nimmt die Mittelfeldspielerin sportlich. „Wir sind der Underdog, aber damit können wir gut umgehen. Wir werden den Cup-Sieg sicher nicht im Vorhinein abschreiben“, so Ortlieb.

Im Vorjahr lockte das Endspiel 2.200 Zuschauer:innen in die Generali-Arena, wo sich die SPG USC Landhaus/FAC Wien 1b im Elfmeterschießen den Titel sicherte. Auf eine ähnlich stimmungsvolle Kulisse hofft der WFV auch heuer. Bereits um 16 Uhr öffnet die Schmink – und Bastelstation – natürlich mit grün-weißer und schwarz-weißer Farbpalette. Vor dem Spiel und in der Halbzeit sorgt die Tanzgruppe „BlackFire Cheer&Dance“ für Unterhaltung. In der Pause werden zudem die Meisterinnen der 2. Klasse ASK Erlaa Torpedo03 U18 geehrt.

Wiener Frauen Landescup 2024/25

Ergebnisse der Finalisten

Finale

28.5., 19:00: SK Rapid vs. Wiener Sport-Club 1b (Stadion Hohe Warte) – FREIER EINTRITT

Halbfinale

30.04., 19:00: SK Rapid vs. FC Altera Porta 13:1 (6:1)

01.05., 15:00: FC Kapellerfeld vs. Wiener Sport-Club 1b 0:2 (0:1)

Viertelfinale

07.03.: SPG USC Landhaus/FAC Wien 1b vs. SK Rapid 0:8 (0:7)

09.03.: Paulaner Wieden vs. Wiener Sport-Club 1b 0:2 (0:0)

1. Runde

30.10.: Wiener Sport-Club 1b vs. SC Pötzleinsdorf 8:0 (4:0)

25.11.: SU Schönbrunn vs. SK Rapid 0:3 (0:1)

Vorrunde

16.11.: DSG Alxingergasse vs. SK Rapid 0:6 (0:5)

WFV