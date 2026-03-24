Für Schaberl, Buchegger und Co. beginnt der Kampf um die EM 2028 in Schwechat

24. März 2026

In der CEV European League 2026 geht es für Österreichs Volleyball-Nationalteams um die begehrten Tickets für die Europameisterschaft 2028! Den Auftakt bildet das Heim-Doppel vom 05. bis 07. Juni 2026 im Multiversum Schwechat, bei dem sowohl das ÖVV-Damen- als auch das ÖVV-Herren-Team vor heimischem Publikum antreten. Der Kartenvorverkauf für das Volleyball-Highlight des Jahres startet am 31. März!

i. A. d. ÖVV

Von Sportlive - März 16, 2026

