Neuer ÖVV-Herren-Nationalteamchef Adam Swaczyna bringt Olympia- und Champions-League-Medaillen mit

4. März 2026

Der Österreichische Volleyballverband (ÖVV) hat einen neuen Headcoach für das Herren-Nationalteam: Adam Swaczyna (Bild Mitte) übernimmt die sportliche Leitung der ÖVV-Auswahl. Der 38-jährige Pole bringt internationale Top-Erfahrung und zahlreiche Titel mit, darunter Silber mit Polen als Assistant Coach bei den Olympischen Spielen 2024, Siege in der Champions League und aktuell den Einzug ins deutschen Cupfinale als Headcoach des VfB Friedrichshafen (2:3 gegen Lüneburg). Swaczyna wird sowohl den VfB als auch das ÖVV-Herren-Team betreuen. Eine Konstellation, die es auch unter dem ehemaligen ÖVV-Teamchef Michael Warm gegeben hat. Er erhielt einen Vertrag für die gesamte nächste Eurovolley-Qualifikationsphase inklusive der angestrebten Endrunde 2028. Sein erster Einsatz für den ÖVV ist die CEV European League 2026 – seit diesem Jahr auch die EuroVolley-Qualifikation – mit dem großen Heimturnier vom 5. bis 7. Juni 2026, das im Multiversum Schwechat stattfinden wird. Der Vorverkauf dazu startet in Kürze.

Adam Swaczyna: „Ich möchte mich beim Österreichischen Volleyballverband herzlich für das Vertrauen und die Möglichkeit bedanken, das Nationalteam zu leiten. Die gesteckten Ziele sind anspruchsvoll und zugleich äußerst motivierend. Mein Anspruch ist es, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das A-Nationalteam, junge Talente und den Volleyball in Österreich insgesamt weiterzuentwickeln. Was mich als Trainer wirklich antreibt, ist es, Spielern und Organisationen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich versuche meinen Spielern stets zu vermitteln, wie viel sie erreichen können, wenn sie mit Kopf und Herz voll bei der Sache sind. Ab sofort werde ich den Kontakt zu allen potenziellen Teamspielern suchen, um sicherzustellen, dass wir unsere Kernmentalität teilen: mit jeder einzelnen Wiederholung, jeder Übung und jedem Training besser zu werden. Unser gemeinsames Ziel ist klar definiert – auf höchstem Niveau gegen Europas Top-Nationen zu bestehen und Österreich zurück zu einer Europameisterschaft zu führen.“„Mit Adam Swaczyna bekommen wir den idealen Mann für unser Herren-Nationalteam“, sagt ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab. „Auf der einen Seite kann er bereits zahlreiche Erfolge auf der internationalen Bühne vorweisen – Europameister, VNL-Sieger und Olympia-Silber mit Polen als Co-Trainer –, auf der anderen Seite bringt er die notwendige Erfahrung als Headcoach mit. Er kennt die Mentalität, ist bereit, die Extrameile zu gehen, um vor allem unsere jungen Nationalteamspieler auf das nächste Level zu bringen, und ist ein perfekter Kommunikator, wenn es darum geht, Spieler auch in ihrer Karriereentwicklung zu begleiten.“

Sorgfältiger Auswahlprozess

Die Entscheidung für Swaczyna fiel nach einem umfassenden Auswahlverfahren. Über 50 Bewerbungen wurden durch die ÖVV-Fachabteilungen vorsortiert, gefolgt von ersten Bewerbungsgesprächen mit acht Kandidaten. In der Finalrunde standen noch zwei Top-Kandidaten. Ein Gremium, dem u.a. ÖVV-Präsident Gernot Leitner und ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab angehörten, evaluierte die Kandidaten eingehend, bevor die einstimmige Entscheidung für Swaczyna fiel.

Adam Swaczyna überzeugte vor allem durch seine klare Philosophie, sein profundes Wissen über das Team und die Spieler sowie erste konkrete Ideen und Ansätze für die Weiterentwicklung der Mannschaft. Das Gremium stellte heraus, dass Swaczyna ein professionelles „Arbeitstier“ ist, das klare Prioritäten setzt, die Schwerpunkte des ÖVV teilt und die spezifischen Anforderungen eines Nationalteams bestens kennt.

Der neue Headcoach übernimmt das Team unmittelbar und wird in den kommenden Monaten die Spieler auf die nächsten internationalen Wettbewerbe vorbereiten. Mit Swaczyna gewinnt das österreichische Herren-Nationalteam einen erfahrenen Trainer, der seine internationale Erfahrung, Titel und die Fähigkeit, junge Talente gezielt zu fördern, in die Mannschaft einbringen wird.

ÖVV-Präsident Gernot Leitner, Präsident ÖVV: „Es ist großartig zu sehen, dass sich 50 Bewerberinnen und Bewerber für die Position des Teamchefs der österreichischen Herren-Nationalmannschaft gemeldet haben – ein Beweis für das große Interesse, das es mittlerweile an unserem Volleyball gibt. Unter den Top 5 waren alles sehr interessante und qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten. Im Gesamtpaket hat Adam Swaczyna jedoch in allen Bewertungen am meisten überzeugt. Er bringt nicht nur umfassende Erfahrung mit, sondern auch die Motivation, bei uns viel zu bewegen.“

i. A. d. ÖVV