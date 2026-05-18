SPORT AUSTRIA FINALS | Auf Song Contest folgt Rock’n’Roll: BÃ¼hne frei fÃ¼r den Rollsport

WÃ¤hrend beim Song Contest in Wien vergangene Woche Pop, Techno oder Balladen den Ton angaben, heiÃŸt es Anfang Juni bei den Sport Austria Finals powered by Ã–sterreichische Lotterien: BÃ¼hne frei fÃ¼r Rock â€™nâ€™ Roll. Gleich vier Sportarten auf Rollen vereinen bei Ã–sterreichs grÃ¶ÃŸtem Multisport-Event Action, Dynamik, Fan-NÃ¤he und spektakulÃ¤re Show-Elemente. Speedskating und Skateboard sind StammgÃ¤ste im Finals-Lineup, Scootering und Roller Derby feiern hingegen ihre Premiere.
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BÃ¼hne frei fÃ¼r Rock â€™nâ€™ Roll – Sport Austria Finals
SAF
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