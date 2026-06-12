WFV-Jugendcupfinalspiele und Meisterehrungen am Samstag in Hirschstetten

12. Juni 2026

Die WFV-Sportanlage Hirschstetten steht am Samstag, 13. Juni 2026, ganz im Zeichen des Wiener Nachwuchsfußballs. Neben den Finalspielen des WFV-Jugendcups in den Altersklassen U14 und U16 werden auch die Meisterehrungen der Nachwuchsmannschaften der Saison 2025/26 durchgeführt.

Den Auftakt macht um 15:30 Uhr das U14-Finale zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem Post SV. Um 18:30 Uhr folgt das U16-Endspiel zwischen der Sportunion Mauer und dem SV Donau.

Austragungsort ist die WFV-Sportanlage Hirschstetten in der Oberfeldgasse 41, 1220 Wien.

U14-Finale: First Vienna FC 1894 gegen Post SV

Beide Mannschaften überzeugten auf ihrem Weg ins Endspiel mit starken Leistungen. Der First Vienna FC 1894 setzte sich zunächst mit 8:1 gegen SR Donaufeld durch, ließ anschließend einem 10:0-Erfolg über den SV Schwechat folgen und bezwang sowohl den Wiener Sport-Club als auch den SC Red Star Penzing jeweils mit 3:2.

Post SV erreichte das Finale nach einem 1:0 gegen WAF pinova Telekom, einem 6:5-Erfolg über LAC-Inter, einem 5:3 gegen Dinamo Helfort sowie einem 3:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen TWL Elektra.

U16-Finale: Sportunion Mauer gegen SV Donau

Die Sportunion Mauer präsentierte sich im bisherigen Bewerb äußerst torhungrig. Nach einem 10:0 gegen SK Slovan HAC folgten Siege gegen ASK Erlaa Torpedo 03 (5:2), SV Gerasdorf/Stammersdorf (4:2 nach Elfmeterschießen) und WAF pinova Telekom (6:2).

SV Donau startete mit einem Freilos in den Bewerb und zog anschließend mit klaren Erfolgen gegen LAC-Inter (5:0), SZ Marswiese (7:0) und SV Schwechat (6:1) ins Finale ein.

Bühne für den Wiener Nachwuchs

Mit den Cupfinalspielen und den Meisterehrungen der Saison 2025/26 bietet der Wiener Fußball-Verband den erfolgreichsten Nachwuchsteams der Bundeshauptstadt eine würdige Bühne. Zahlreiche Spieler werden dabei die Gelegenheit erhalten, die Saison mit einem Titelgewinn oder einer Meisterehrung zu krönen.

Spielprogramm

WFV-Sportanlage Hirschstetten

Oberfeldgasse 41, 1220 Wien

15:30 Uhr – U14-Finale

First Vienna FC 1894 – Post SV

18:30 Uhr – U16-Finale

Sportunion Mauer – SV Donau

i. A. d. WFV