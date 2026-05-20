SV Wienerberg 1921 gewinnt „Sport Riss“ Wiener Landescup zum 3. Mal

20. Mai 2026

Am Mittwoch ging im Wiener Prater das Finale um den „Sport Riss“ Wiener Landescup zwischen dem FC 1980 Wien und dem SV Wienerberg 1921 über die Bühne. Die Wienerberger, bereits 1990 und 2004 Sieger des Bewerbs, holten sich mit einem knappen 1:0 (1:0)-Erfolg den dritten Cup-Titel der Vereinsgeschichte.

Vor 1.800 Zuschauern im Happel-Stadion entwickelte sich ein spannendes Endspiel, in dem beide Mannschaften zu ihren Möglichkeiten kamen. Den entscheidenden Treffer erzielte Jan Müller in der 37. Minute aus einem Elfmeter. Der Tabellenführer der Wiener Stadtliga stand gut in der Defensive, ohne dabei die Offensive zu vernachlässigen. In der zweiten Halbzeit hatte Wienerberg Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Sehr gute vergaben in der 75. Minute Christoph Hüttmair und Ibrahim Mohamed (per Kopf), die hintereinander aus kurzer Distanz scheiterten. Im Finish fanden beide Teams noch Chancen vor.

Zwei Tage nach dem Finale um den „Sport Riss“ Wiener Landescup kommt es erneut zum Duell der beiden Teams. Im Meisterschafts-Showdown trifft Spitzenreiter Wienerberg auf den aktuell viertplatzierten Bezirksrivalen FC 1980 Wien, der das Hinrundenspiel im Herbst mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Für den FC 1980 Wien bleibt durch die 0:1-Niederlage der erste Triumph im Wiener Landescup weiterhin aus. Überaus zufrieden ist freilich Wienerberg-Coach Werner Hasenberger: „Wir wollten das Finale konzentriert genießen – und das ist uns gelungen! Den Cup-Titel zu holen und gleichzeitig die Chance auf den Meistertitel zu haben, ist einfach großartig. Wir wussten, was in der Meisterschaft gegen 1980 Wien geschehen ist. Diesmal haben wir es besser gemacht.“

„Sport Riss“ Wiener Landescup der Herren:

Finale:

Mittwoch, 20.5. 2026, | 19:00 Uhr: 1980 Wien – SV Wienerberg 1921 0:1 (0:1), Tor Jan Mülner (37./Elfmeter)

Halbfinalspiele:

Mittwoch, 08.04.2026 | 19:00 Uhr: SV Wienerberg 1921 – Cro Vienna 2:1 (2:1)

Dienstag, 14.04.2026 | 19:00 Uhr: 1980 Wien – Gersthofer SV 3:2 (0:1)

Finale Wiener Frauen Cup powered by UNIQA:

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 19:00 Uhr: Finale Wiener Frauen Cup powered by UNIQA (Hohe Warte): USC Landhaus 1b – SV Essling

i. A. d. WFV