ÖVV-Nationalteams: Via Steinbrunn und Schwechat nach Europa

19. Mai 2026

Am Dienstag gab es in Steinbrunn die ÖVV-Pressekonferenz zu den Saisonzielen der Damen- und Herren-Nationalteams des Österreichischen Volleyball Verbands. Für beide begann am 11. Mai im Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn die Vorbereitung auf die CEV European League 2026! Besonders für die ÖVV-Damen steht ein historischer Volleyball-Sommer bevor: Nach der erfolgreichen Qualifikation wartet mit der erstmaligen Teilnahme an einer Europameisterschaft – die Gruppenspiele finden von 21. bis 26. August in Brünn statt – der absolute Saisonhöhepunkt auf das Team von Head Coach Roland Schwab.

Für beide Teams geht es in diesem Sommer auch um die begehrten Tickets für die EuroVolley 2028, die erstmals im Rahmen der CEV European League ausgespielt werden. Den Höhepunkt in Österreich bildet das Heim-Doppel von 05. bis 07. Juni 2026 im Multiversum Schwechat. Sowohl die ÖVV-Damen als auch die ÖVV-Herren werden dabei vor heimischem Publikum in die CEV European League starten. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Ganze Meldung:

Via Steinbrunn und Schwechat nach Europa | ÖVV

i.A.d. ÖVV