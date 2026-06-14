PROVENTOR Styrian Bears schließen Grunddurchgang ungeschlagen ab / Playoffs stehen fest

Mit dem Abschluss der Regular Season in der Austrian Football League Division 1 stehen die Teilnehmer der Playoffs fest. Die PROVENTOR Styrian Bears krönten einen makellosen Grunddurchgang mit ihrem achten Sieg im achten Spiel und sicherten sich damit souverän Platz eins. Die Steirer gewannen am Samstag auswärts bei den Generali Invaders St. Pölten deutlich mit 44:12. Ebenfalls direkt für das Halbfinale qualifiziert sind die Erste Energie Huskies Wels. Die Oberösterreicher beendeten die Regular Season mit einer Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei.
Die weiteren Plätze belegten die AFC Vienna Vikings 2 vor den Rangers Mödling, den Carinthian Lions und der Fehervar Enthroners Football Academy 2.
Damit ergeben sich folgende Wildcard-Duelle um den Einzug ins Halbfinale:
AFC Vienna Vikings 2 – Fehervar Enthroners Football Academy 2
Rangers Mödling – Carinthian Lions
Austrian Football League Division 1, Runde 8:
Samstag, 13. Juni
Generali Invaders St. Pölten – PROVENTOR Styrian Bears 12:44
Rangers Mödling – AFC Vienna Vikings 2 14:31
Fehervar Enthroners Football Academy – Red Tigers 1 14:3
Sonntag, 14. Juni
Carinthian Lions – Erste Energie Huskies Wels 26:29
Hinweis:
Bei der AFBÖ-Ligasitzung im Herbst 2025 wurde von den Vereinen mehrheitlich beschlossen, dass künftig auch der Strength of Schedule in die Tabellenreihung mit einfließt. Bei der Berechnung der Tabellenpositionen der Carinthian Lions, AFC Vienna Vikings II und Rangers Mödling wurde Paragraph 13 der WSO angewandt.
Nachdem Punkt 1 („Das Verhältnis der Siege zur Anzahl der absolvierten Spiele zwischen den Vereinen, wenn diese gleich viele Spiele gegeneinander ausgetragen haben“) nicht anwendbar war, da die AFC Vienna Vikings II und die Rangers Mödling je 2x gegeneinander, aber je nur 1x gegen die Carinthian Lions gespielt haben, wurde Punkt 2 angewandt. In diesem wiesen die Carinthian Lions den „schwächsten“ Strength of Schedule auf, da diese 2x gegen die 2-6 Fehervar Enthroners Football Academy gespielt haben, die AFC Vienna Vikings II und die Rangers Mödling aber 2x gegeneinander, also gegen 5-3 Teams gespielt haben.
Da die Carinthian Lions in dieser Betrachtung der drei Mannschaften herausfallen und die Regular Season auf Platz sechs beenden, wurde bei den verbleibenden zwei Teams – also den AFC Vienna Vikings II und den Rangers Mödling – der Tiebreaker bei Punkt 3 fortgesetzt. In diesem setzen sich die AFC Vienna Vikings II durch, da sie beide direkten Duelle gegen die Rangers Mödling gewonnen haben.
Damit ergibt sich folgende Endplatzierung der Tabelle nach der Regular Season:
Platz 4: AFC Vienna Vikings II
Platz 5: Rangers Mödling
Platz 6: Carinthian Lions