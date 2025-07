Hammarberg/Berger, Kotnik/Rabitsch holen Gold bei PRO Beach Battle MASTERS

13. Juli 2025

Beim PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO 2025 kam es am Sonntag in Litzlberg vor bummvollen Rängen und bei perfektem Wetter praktisch zu Neuauflagen der letztjährigen Finali. Und dabei hat sich die Geschichte tatsächlich wiederholt: Alle angetretenen Titelverteidiger waren erneut erfolgreich. Bei den Damen holte die Slowenin Tjasa Kotnik (mit Magdalena Rabitsch) Gold, bei den Herren schlugen Timo Hammarberg/Tim Berger (AUT) erneut zu.

Hammarberg/Berger (win2day Beach Volley Team Austria) gewannen das Turnier ohne Satzverlust durch einen finalen, knappen 2:0 (21:19,22:20)-Sieg über Julian Hörl/Alexander Horst (AUT), verwerteten dabei den 2. Matchball. Hörl/Horst, Olympiateilnehmer von Paris und Vorjahrsfinalisten von Litzlberg, hatten nach Verletzungen ihrer neuen Standardpartner wieder zueinandergefunden und erneut eine Erfolgsstory hingelegt. Nur das Finale blieb ohne Happy End.

Das Damen-Finale zwischen Tjasa Kotnik/Magdalena Rabitsch (SLO/AUT) und Lilli Hohenauer/Lia Berger (AUT) ging nach einem packenden Spiel an Titelverteidigerin Kotnik und Magdalena Rabitsch. Sie zwangen mit Hohenauer/Berger die Finalistinnen des Vorjahrs mit 2:1 (21:18,11:21,15:12) in die Knie, wobei Hohenauer/Berger drei Matchbälle abwehrten, ehe Österreichs College-Export Rabitsch verwertete.

Im Spiel um Platz drei der Damen behielten die Tschechinnen Andrea lorenzova/Mariana Tomasova gegen Sofija Sarić/Stephanie Wiesmeyr (AUT) mit 2:0 (21:13,21:4) klar die Oberhand. Bei den Herren ging Bronze an Christoph Dressler/Philipp Waller, die das innerösterreichische Duell mit Georg Köstler/Maximilian Trummer 2:1 (21:19,20:22,15:10) gewannen. Mehr:

i. A. d. ÖVV