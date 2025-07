EM-Qualifikation: Entscheidungsspiele für Nationalteams im August

16. Juli 2025

Der August wird für die Damen- und Herren-Nationalteams des Österreichischen Volleyballverbands (ÖVV) zum Monat der Entscheidung: Die Qualifikation zur CEV EuroVolley 2026 steht auf dem Spiel – sowohl für die Damen- als auch für die Herren-Auswahl. Diese Woche war Trainingsauftakt im Landessportzentrum VIVA Steinbrunn.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die heimischen Fans am 9. August 2025 in der Stadtwerke-Hartberg-Halle, wo eine ausverkaufte Doppelveranstaltung erwartet wird. In diesem entscheidenden Heimspieltag empfängt das Damenteam von Headcoach Roland Schwab die Auswahl aus Nordmazedonien, während die Herrenmannschaft von Cheftrainer Radovan Gacic gegen die starken Belgier antritt.

Bereits zuvor, am 6. August, sind die Damen auswärts in Griechenland gefordert. Für die Herren folgt zum Abschluss der Qualifikation am 16. August ein Auswärtsspiel in Aserbaidschan. Mehr: