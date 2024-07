Mit Zuversicht in die WM-Quali

3. Juli 2024

Nach der 1:2-Niederlage gegen die Türkei und dem geplatzten Traum vom Sommermärchen gab es viele Tränen, dabei hat diese Fußball-Europameisterschaft in Deutschland so viel Positives erzeugt: Österreichs Team begeistert wieder und wird von der Euro noch viel profitieren. Die Turniererfahrung kann dem Team von Ralf Rangnick niemand mehr nehmen. Das wird künftig noch Früchte abwerfen. Österreich sollte optimistisch in die WM-Qualifikation gehen. Eine WM-Endrunde, die erste seit 1998 wäre krönend.