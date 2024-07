Nationale und internationale Stars beim PRO Beach Battle MASTERS

3. Juli 2024

Das “PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER“ im Rahmen der “win2day Beach Volleyball Tour PRO 2024“ steht unmittelbar bevor. Los geht es im Strandbad Litzlberg bei Seewalchen am Attersee bereits am Donnerstag mit der Qualifikation. Zahlreiche heimische Top-Duos und internationale Stars haben sich angesagt – allen voran die rotweißroten Olympia-Starter Julian Hörl/Alex Horst und aus Italien der dreifache Europameister Daniele Lupo mit dem zweifachen Hallen-Olympiamedaillen-Gewinner Ivan Zaytsev. LAOLA1 und Twitch streamen live, ORF SPORT + zeigt am Sonntag ab 15 Uhr die Finalspiele! Mehr:

i. A. d. ÖVV/win2day BV Tour PRO